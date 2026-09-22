فرمانده انتظامی فومن از دستگیری فردی که با سلاح سرد به نیرو‌های منابع طبیعی و جنگلبانی حمله کرده و اقدام به تخریب کیوسک و خودرو‌ها کرده بود، در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسین عاشوری گفت: در پی توقیف یک دستگاه نیسان حامل چوب قاچاق از سوی نیرو‌های جنگلبانی در شهرستان فومن، متهم که از محل متواری شده بود، ساعتی بعد قمه در دست، به منطقه بازگشت و ضمن حمله به نیرو‌های جنگلبانی، کیوسک ایست و بازرسی و خودرو‌های شخصی را تخریب کرد و دوباره متواری شد.

وی افزود: مأموران پاسگاه لولمان و گشت‌های انتظامی با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت متهم را به سرعت شناسایی و متهم را در کمتر از یک ساعت دستگیر کردند.

متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.