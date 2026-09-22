در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس، از ۸ محصول فناورانه برتر در حوزه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، زیست‌فناوری، نرم‌افزار و صنایع نفت و گاز رونمایی شد که همگی برای نخستین بار در کشور تولید شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و چهارمین اجلاس سالانه منطقه نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس با حضور مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک فناوری پردیس و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری کشور برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر معرفی شرکت‌های برتر منطقه نوآوری ایران در حوزه‌های مختلف، ۸ محصول فناورانه برتر شرکت‌های عضو پارک معرفی شدند. این محصولات در حوزه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، نرم‌افزار، زیست‌فناوری و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برای بار اول در کشور تولید شده‌اند.

کپسول ژلاتینی نرم آتراتن ۱۰ میلی‌گرم تولید شرکت داروسازان سانا فارمد

کپسول ژلاتینی آتراتن یک فراورده دارویی تخصصی ضد سرطان خون با ماده مؤثر ترتینوئین است که برای اولین بار در داخل کشور و برای درمان لوسمی پرومیلوسیتی حاد (نوعی نادر از سرطان خون) توسط تولید شده است.

سامانه هوشمند سونوگرافی

سامانه هوشمند سونوگرافی برای اولین بار در کشور و به منظور پردازش هوشمند تصاویر پزشکی - سونوگرافی برای شناسایی ضایعات پستان، تحلیل سونوگرافی و کمک به تشخیص سرطان پستان و گزارش نویسی پزشکان تولید شده است.

مانیتورینگ فشارخون با فناوری هـوش مصنوعی

در حوزه سلامت و هوش مصنوعی، محصول مانیتورینگ فشار خون با فناوری هوش مصنوعی برای نخستین بار در کشور تولید شده است. این محصول دستگاهی برای پایش مداوم و غیرتهاجمی علائم و داده‌های قلبی‌عروقی با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های PPG و ECG می‌باشد.

مازوهیل

مازوهیل فرآورده‌ای در حوزه دامپروری بوده که به درمان زخم‌های باز دام و طیور در مدت سه روز با مدیریت جامع زخم و کنترل مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌پردازد. این محصول نیز برای بار اول در کشور تولید شده است.

پمپ سانتریفیوژ مغناطیسی

پمپ سانتریفیوژ مغناطیسی با بهره‌گیری از کوپلینگ مغناطیسی و بدون نیاز به مکانیکال‌سیل برای انتقال ایمن سیالات خورنده، سمی، حساس و گران‌قیمت در در پتروشیمی‌ها و صنایع راهبردی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول حوزه نفت و گاز و پتروشیمی برای نخستین بار تولید شده است.

فرستنده مایع خنک رادیویی اف‌ام دوکاناله ۵kW

فرستنده مایع خنک رادیویی اف‌ام دو کاناله ۵kW، فرستنده‌ای با توان ۵ کیلووات برای پخش مستقل دو کانال رادیویی FM در شهر‌های بزرگ مانند تهران است که برای نخستین در حوزه الکترونیک در کشور تولید شده است.

کَلسی‌متری Calci-meter

کَلسی‌متری محصولی در حوزه حوزه نفت، گاز و معدن است که برای اولین بار در کشور تولید شده است. از جمله کاربرد‌های این محصول می‌توان نمودار گیری گل حفاری، شناسایی سازند‌های زمیـن‌شـناسی و آنالـیـز کـربنات در صنایـع نفت و معدن اشاره کرد.

نرم‌افزار شبیه‌ساز جریان چندفازی در خطوط لوله و چاه

نرم‌افزار شبیه‌ساز جریان چندفازی در خطوط لوله و چاه، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی جریان چند فازی در چاه‌ها و خطوط انتقال نفت و گاز برای بهبود عملکرد سیستم تولید و بهره‌برداری را بر عهده دارد. این محصول برای نخستین بار در کشور تولید شده است.

بر اساس این گزارش، بر اساس این گزارش، معرفی ۸ محصول فناورانه برتر در بیست و چهارمین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس، بخشی از ظرفیت شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران در توسعه محصولات دانش‌بنیان و تولید محصولات فناورانه برای نخستین‌بار در کشور را به نمایش گذاشت. این محصولات در حوزه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، زیست‌فناوری، نرم‌افزار و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تولید شده‌اند.