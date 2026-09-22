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معاون توسعه اقتصادی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و صد شرکت دانشبنیان در کشور شامل دانشبنیانهای نوپا، نوآور و فنآور در کشور وجود دارد که در مسیر تولید ثروت و کسب درآمد قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدجواد صدریمهر؛ معاون توسعه اقتصادی شرکتهای دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،عصر امروز با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر، درباره عملکرد دو ساله این معاونت گفت: کار مهمی که باید در معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شد، تکمیل زنجیره ایده به ثروت بوده است.
وی افزود: این نکته مهم است، طی دو سال گذشته، یکی از کارهای مهمی که شده، اجزای این زنجیره به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است که شامل مراکز نوآوری در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری در کنار صنایع، کارخانههای نوآوری در کشور و استانهای مختلف ایجاد شده، شتابدهندههای توسعه؛ جاهایی که مراکز ساخت و نمونهسازی سریع است؛ تعدادش قابل توجه افزایش داشته است.
صدری مهر افزود: موضوع دومی که در این دو سال در دولت چهاردهم به صورت جدی پرداخته شده در این مجموعه، تعریف طرحهای تحقیق و توسعه بوده است که باید برای آن زیرساخت ایجاد میکردیم. در این راستا تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان؛ میتوانم بگویم یکی از مترقیترین قانونهای دنیا در موضوع توسعه فناوری است.
وی افزود: در ادامه همین قانون، در سال ۱۴۰۴، هفده همت تحقیق و توسعه در همین مراکز نوآوری، هم مراکز کارخانههای نوآوری و هم شتابدهندهها؛ اتفاق افتاد. ۱۷ همت عدد چشمگیری است. ما اگر بخواهیم انتهای زنجیره که بازار است، قوی شود، تحقیق و توسعه که ابتدای زنجیره است، الزاماً باید قوی باشد.
وی افزود: ما در سال ۱۴۰۳ دو هزار همت شرکتهای دانشبنیان مان فروش داشتهاند. در سال ۱۴۰۴ علیرغم این که دو جنگ داخلش داشتیم، این عدد به سههزار و ۲۰۰ همت رسید، البته یکی از دلایلش این بود که ما در جنگ این را متوجه شدیم که نیازهای خود را باید خودمان تأمین کنیم، یعنی رجوع به شرکتهای دانشبنیان بیشتر شد و این به سه هزار و ۲۰۰ همت رسید.
صدریمهر در ادامه با بیان اینکه امروز حدود ۱۱ هزار و صد شرکت دانشبنیان در کشور وجود دارد گفت: دانشبنیان ها، شامل دانشبنیان نوپا، نوآور و فنآور که به عدد ۱۱ هزار و صد شرکت رسیده است.
وی افزود: در این چند سال یکی از کارهایی که انجام شد و بویژه در این دو سال اخیر یک بازنگری نسبت به شرایط اتفاق افتاد. ما به نسبت ۱۴۰۳، حدود ۱۵۰۰ شرکت به دانشبنیان های مان اضافه شد، اما با یک بررسی سختگیرانه، دانشبنیانهایی که نتوانسته بودند خودشان را با فناوری ارتقاء دهند، خارج کردیم و به همین منظور، دوهزار عدد از این شرکتها کاهش یافت ولی در نهایت در کل کشور امروز ما ۱۱ هزار و صد شرکت دانشبنیان داریم که همه اینها در مسیرتولید ثروت و کسب درآمدند.
وی همچنین درباره تدوین برنامه ملی رباتیک ایران گفت: رباتیک از چند جهت برای ما اهمیت دارد، یک تلاقی چند فناوری مختلف است، فناوری، مکانیک، الکترونیک، آی تی، هوش مصنوعی، یکی از فناوریهایی که اگر حمایت شود فناوری زیادی زیرمجموعه آن است.
صدر مهر افزود: این موضوع اول که زیرمجموعش راه میافتد، موضوع دوم توسعه هوش مصنوعی در دنیا در این عرصه ایجاد خواهد شد. موضوع سوم که خیلی مهم است این است که آموزش رباتیک و ایجاد این فرهنگ در مدارس و در دبیرستانها اتفاق بیفتد. در واقع این دانش آموزانی که در این مسیر میآیند ورودی اکوسیستم نوآوری میشوند.
وی به همراهی و همکاری معاونت عملی ریاست جمهوری در برنامه ملی رباتیک در کشور اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در یکی دو ساله آمد کنار مسابقات ملی ربوکاپ قرار گرفت و از امروز ما رفتیم در یک برنامه ملی که ویژگیهایی دارد قرار گرفتیم. در واقع این موضوع به یک رقابت دانش آموزی و سپس به رقابتهای دانشجویی که رباتهای جدیتر و کاربردی تری هستند، منجر میشود؛ و این مورد این باید برسد به صنعت.
وی افزود: امروز با صنایع مختلف وارد مذاکره شدهایم که پیوندهای مختلف صنعتی ایجاد شود که در دو هفته گذشته مراجعه از صنایع خیلی زیادشده است و این اتفاق خوبی است..
صدری مهر افزود: نکته بعدی ایجاد آزمایشگاهها و کارگاههای مرجع رباتیک در دانشگاههای فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد قزوین، یزد است که این سه موضوع یعنی لیگهای صنعتی و لیگهای منطقهای و بعد ایجاد آزمایشگاهها و کارگاههای مرجع این حوزه، موضوعات محوری برنامه ملی است که به امیدخدا برنامه ملی که دکتر افشین ماموریت آن را دارند تا انتهای مهرماه ابلاغ میشود.
صدری مهر همچنین درباره رتبههای رباتیک، هوش مصنوعی و ریزفناوری و تجهیزات پیشرفته گفت: دو نکته را از هم جدا کنیم در تولید علم ما یک رتبه داریم، در کاربرد پذیری یک رتبه دیگری داریم.
وی گفت: در تولید علم رتبه مان بسیار رتبههای خوبی است، در هوش مصنوعی بعضا رتبه زیرچهار داریم در خیلی از سالها، در تولید علم بعضا رتبه زیر هفت داریم ولی کاربرد پذیری یک موضوع دیگری است، باید تلاش کنیم رتبه مان را ببریم بالا.