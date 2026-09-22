\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 (\u0631\u0647) \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a.\u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0686\u0645\u0646 \u0647\u06cc\u0628\u0631\u06cc\u062f\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u06a9\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\n\n