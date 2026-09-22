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مدیر امور آبفای شهرستان لنگرود گفت : سه مورد از شکستگیهای اصلی در حال ترمیم است و سایر موارد نیز پیشبینی شده است که تا صبح فردا برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر امور آبفای شهرستان لنگرود با اشاره به شکستگی لولههای خط انتقال اصلی این شهرستان گفت : لولههای خط انتقال اصلی به دلیل فرسودگی، در برخی نقاط تابآوری کمتری دارند .
ایوب دهدار افزود : پس از مشکل در پمپاژ و قطعی آب در ۴۸ ساعت گذشته، برای جبران افت فشار و بازگرداندن آب به شهر، فشار داخل لولهها افزایش یافت که این فشارِ اعمال شده بر لولههای فرسوده باعث شد تا نقاط آسیبپذیر از جمله لوله خط انتقال آب شرب منطقه لیلا کوه دچار شکستگی و بیرونزدگی شود.
وی گفت : سه مورد از شکستگیهای اصلی در حال ترمیم است و سایر موارد نیز پیشبینی شده است که تا صبح فردا برطرف شود.