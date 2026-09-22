معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان از اول مهرماه تا پایان سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده و فعالیت کارکنان در روزهای پنجشنبه کماکان به صورت دورکاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،احسان یوسفی افزود: بر اساس بخشنامه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور، تأمین آسایش مردم و جلوگیری از وقفه در خدمت‌رسانی، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از اول مهرماه تا پایان سال جاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

وی اظهار کرد: ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی، خدمات‌رسان، آموزشی، بهداشتی و واحدهایی که به صورت مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها» مطابق مفاد تصویب‌نامه شماره ۶۱۰۱۱/۲۲۳۱۸۷ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ساعت آغاز یا خاتمه برای کارکنان بانک‌ها موظفی ارائه خدمت است و کارکنان موظفند حداقل ۱۵ دقیقه قبل از ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و ارائه خدمات مشتریان توسط بانک‌ها در روزهای پنجشنبه با اعلام کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در قالب شعب کشیک خواهد بود.



وی تاکید کرد: مابقی ساعات کار موظفی موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد و فعالیت کارکنان در روزهای پنجشنبه نیز کماکان به صورت دورکاری خواهد بود

یوسفی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول، موظفند تا پایان ساعت خاتمه کار، خدمات خود را به مراجعان ارائه کنند. همچنین نحوه تبعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از مفاد این بخشنامه، با نظر مراجع تصمیم‌گیر ذی‌ربط خواهد بود.



وی گفت: در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستان و دبستان یا فرزند زیر ۶ سال هستند، دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت آغاز به کار یکی از والدین، موافقت کنند.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی بیان کرد: شهرداری‌های استان نیز موظفند برنامه‌ریزی لازم را برای بهره‌گیری حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری متناسب با ساعات جدید فعالیت در استان انجام دهند.