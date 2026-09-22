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فرمانده انتظامی داراب از تشدید نظارت پلیس اماکن عمومی بر صنوف شهرستان به منظور پیشگیری از گران فروشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مصرف کنندگان، ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی داراب، طرحهای نظارتی و بازرسی ویژهای را در سطح شهرستان اجرا کردند.
او افزود: در جریان بازدیدهای صورت گرفته، دو واحد صنفی لوازم یدکی خودرو و دو واحد صنفی خشکباری که از پیش نیز نسبت به تخلفات مالی آنها اخطارهای لازم صادر شده بود، به دلیل تکرار تخلف و گران فروشی پلمب شدند و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
رئیس پلیس داراب بیان کرد: پلیس با نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی، از هرگونه فعالیت مخل نظم اقتصادی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری میکند و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و گران فروشی مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.