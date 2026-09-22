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نماینده رئیسجمهور در توسعه دریامحور، توسعه اقتصاد دریا، تقویت زنجیرههای ارزش دریایی و استفاده از ظرفیت بنادر و سواحل را از محورهای اصلی برنامه جامع توسعه دریامحور کشور اعلام کرد.
عبدالعلیزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه اقتصادی زیربنایی خبرگزاری صداوسیما با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: توسعه آبزیپروری و شیلات میتواند در شرایط تحریم و جنگ، بخشی از نیاز کشور به پروتئین را تأمین کند.
وی افزود: با توسعه پرورش ماهی، میگو و دیگر آبزیان در سواحل شمال و جنوب کشور، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان افزایش صادرات نیز فراهم میشود.
نماینده رئیسجمهور در توسعه دریامحور، احیای صنعت کشتیسازی و نوسازی ناوگان دریایی را از دیگر اولویتها دانست و گفت: در دو سال گذشته، بزرگترین کشتیسازی کشور، صدرا، دوباره فعال شده و چند نفتکش بزرگ نیز بازسازی و تعمیر اساسی شدهاند.
عبدالعلیزاده با اشاره به افزایش سن ناوگان نفتکش و باری کشور، بر بومیسازی تجهیزات دریایی تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزاتی که امروز از خارج وارد میشود باید در داخل کشور تولید شود.
وی همچنین از تصویب آییننامه بازیافت شناورها در شورای عالی توسعه دریامحور خبر داد و گفت: با اجرای این آییننامه، شناورهای فرسوده در داخل کشور بازیافت و قطعات قابل استفاده آنها جدا میشود و آهنآلات نیز به عنوان خوراک کارخانههای فولاد مورد استفاده قرار میگیرد.
عبدالعلیزاده تقویت کریدورهای کالا، انرژی، برق و داده را از دیگر محورهای برنامه جامع توسعه دریامحور برشمرد و گفت: موقعیت ایران در تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، ظرفیت مهمی برای تبدیل کشور به مرکز منطقهای ترانزیت و لجستیک ایجاد کرده است.
وی افزود: انتقال کالا از شرق آسیا از طریق سواحل مکران و اتصال آن به شبکه ریلی کشور برای انتقال به اروپا میتواند مسیرهای ترانزیتی جدید و کمهزینهتری ایجاد کند.
نماینده رئیسجمهور در توسعه دریامحور همچنین کریدور انرژی و برق را دارای ظرفیت قابل توجه دانست و گفت: انتقال نفت و گاز ایران و کشورهای همسایه از طریق خطوط لوله و توسعه شبکه انتقال و ترانزیت برق، میتواند برای کشور درآمد ترانزیتی ایجاد کند.
عبدالعلیزاده با تأکید بر اهمیت کریدور داده و اقتصاد دیجیتال گفت: انتقال داده میان آسیا، اروپا و آفریقا از اهمیت بالایی برخوردار است و توسعه زیرساخت و امنیت این شبکهها میتواند به تقویت امنیت ملی و اقتصاد دانشبنیان کمک کند.
وی، داده، هوش مصنوعی و فناوری را از پایههای نسل جدید توسعه دریامحور دانست و از راهاندازی سامانه ملی داده دریامحور با همکاری مرکز آمار ایران خبر داد.
عبدالعلیزاده همچنین سرمایه انسانی، دانشگاه و تربیت نیروی متخصص را از محورهای برنامه جامع توسعه دریامحور اعلام کرد و گفت: برنامههایی برای بورسهای تحصیلی، مهارتآموزی نیروهای مهندسی و تربیت نیروی متخصص برای صنایع فولاد، کشتیسازی و صنایع نوپای سواحل جنوبی در حال پیگیری است.
وی جامعه محلی، اشتغال و فرهنگ دریایی را نیز از ارکان توسعه سواحل دانست و تأکید کرد: مردم بومی باید با برخورداری از دانش و حمایت مالی، در توسعه منطقه خود نقشآفرین باشند.
نماینده رئیسجمهور در توسعه دریامحور در ادامه، دیپلماسی دریایی را یکی دیگر از محورهای برنامه جامع کشور برشمرد و گفت: ایران به دنبال تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی با کشورهای منطقه و همسایگان است.
عبدالعلیزاده با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده با کشورهای منطقه افزود: امیدواریم فضای تنش جای خود را به دوستی و توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی با همسایگان بدهد.
وی اقتصاد سبز و تابآوری زیستمحیطی را شرط توسعه پایدار دانست و گفت: حفاظت از محیط زیست نباید به معنای حفظ وضع موجود باشد، بلکه باید با برنامهریزی و اجرای طرحهای دارای ارزش افزوده، ظرفیت زیستمحیطی کشور افزایش یابد.
عبدالعلیزاده هدف نهایی این برنامهها را «ساختن ایران دریایی» عنوان کرد.