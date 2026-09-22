پخش زنده
امروز: -
سرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین این روزها میزبان نمایشگاه کتاب و بازیهای فکری با عرضه ۱۸۰۰ عنوان کتاب و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، کتابخوانی و ایجاد نشاط اجتماعی، نمایشگاه تخصصی کتاب و بازیهای فکری در سرای تاریخی سعدالسلطنه گشایش یافت.
این رویداد فرهنگی که با تلفیق هنر معماری سنتی و محتوای فرهنگی توانسته است توجه بسیاری از شهروندان، خانوادهها، جوانان و کودکان را به خود جلب کند، فضایی جذاب را برای علاقهمندان به کتاب و سرگرمیهای سازنده فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، در این نمایشگاه بیش از یکهزار و ۸۰۰ عنوان کتاب و افزون بر ۳ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب در موضوعات گوناگون فرهنگی، ادبی، تاریخی، کودک و نوجوان و مذهبی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
همچنین اختصاص بخشی مجزا به «بازیهای فکری و خلاقانه» از دیگر ویژگیهای شاخص این نمایشگاه است که با هدف تقویت هوش، مهارتهای ذهنی و پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان با رویکردی آموزشی و سرگرمکننده تدارک دیده شده است.
علاقهمندان و اهالی فرهنگ و هنر میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه و تهیه آثار مورد نظر خود، در روزهای برگزاری به سرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین مراجعه کنند.