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سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان از اهدای هزار بسته تحصیلی شانل کیف و نوشت افزار به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم توزیع هزار بسته تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر میان دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شادگان حبیب عفری مفرد سرپرست فرمانداری این شهرستان، سرهنگ حریزاوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شادگان و جمعی از مسئولان شهرستان در محل کمیته امداد شادگان برگزار شد.
عفری مفرد در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: هزار بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار میان دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان شادگان توزیع شد.
وی ادامه داد: چه بهتر که همزمان با بازگشایی مدارس با اجرای چنین برنامه هایی بتوانیم بخشی از نیازهای دانشآموزان و خانواده های آنان را برطرف کنیم و زمینه حضور بانشاط و بدون دغدغه آنان را در مدارس فراهم آوریم.
عفری مفرد همچنین با اشاره به فعالیت گروه های جهادی و خیران در حوزههای مختلف از جمله ارائه خدمات چشم و دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد، اظهار داشت: در قالب چندین برنامه جهادی خدمات مختلفی به مددجویان و اقشار کمبرخوردار شهرستان ارائه شده است.
سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه از تلاش ها و پیگیریهای خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از مددجویان کمیته امداد شهرستان تشکر و قدردانی و تصریح کرد: اقدامات مدیرکل کمیته امداد استان و حسینی رئیس امداد شادگان و مجموعه همکاران و همچنین تمامی خیران، بانیان، گروههای جهادی و همه متولیان و دست اندرکارانی که در اجرای این برنامه و حمایت از مددجویان کمیته امداد نقش و مشارکت دارند شایسته تقدیر است.