رئیس‌جمهور برزیل، در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: سازمان ملل در یکی از مهمترین وظایف خود، یعنی نجات بشریت از مصائب جنگ، ناکام مانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل، در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: آنتونیو گوترش در دوران تصدی دبیرکلی سازمان ملل، شاهد مستقیم تخلفات قدرت‌های بزرگ بود. سازمان ملل در یکی از مهمترین وظایف خود، یعنی نجات بشریت از مصائب جنگ، ناکام مانده است.

وی افزود: هیچگاه اعتبار سازمان ملل به این سطح کاهش نیافته بود. در منشور سازمان ملل، نقص ساختاری وجود دارد که به قدرت‌های بزرگ امکان بی‌اعتنایی داده است. تسلیم شدن در برابر منطق زور از همه مرز‌ها عبور کرده است. جنگ، اعمال سیاست با ابزار‌های دیگر نیست، بلکه فروپاشی سیاست است. تحت فشار قرار دادن دیوان بین‌المللی کیفری و اعضای آن، جرایم ناشی از مصونیت از مجازات را تشویق می‌کند. تهدید تمدن‌ها به نابودی، ثبات را برای خاورمیانه به ارمغان نخواهد آورد. برزیل حیاط خلوت هیچ کسی نیست.

رئیس جمهور برزیل تاکید کرد: دموکراسی در کارائیب و آمریکای لاتین بار دیگر به دلیل مداخلات خارجی در انتخابات با تهدید مواجه است. برزیل آماده مقابله با سازمان‌های جنایتکار است، اما مسئولیت دفاع از مرز‌های خود را به دیگران واگذار نخواهیم کرد. ما نیازی به ناو‌های هواپیمابری که از آب‌های ما محافظت کنند، نداریم.

گزارشگر ویژه سازمان ملل نباید به دلیل گفتن حقیقت ساکت شود

به گزارش صفحه کاربری کلش ریپورت در ایکس، رئیس جمهور برزیل گفت: فرانچسکا آلبانیزه گزارشگر ویژه سازمان ملل نباید به دلیل گفتن حقیقت ساکت شود.

شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، راه حل دو کشور را به طور فزاینده‌ای غیرقابل اجرا می‌کند.

نباید از تعرفه‌های گمرکی به عنوان سلاحی برای باج‌گیری استفاده شود

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل، گفت: نسل‌های فلسطینی به دلیل درد و رنج ناشی از نسل‌کشی که دولت نتانیاهو در غزه مرتکب شده است، رنج خواهند برد. شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری، راه‌حل دوکشوری را بیش از پیش غیرقابل اجرا می‌کنند. تنگه هرمز به میدان نبرد تبدیل شده است، در حالی که باید همچنان گذرگاهی حیاتی برای تجارت بین‌المللی باقی می‌ماند. در جنگ بین روسیه و اوکراین هیچ پیروزی وجود ندارد و دیپلماسی تنها راه‌حل است. تسلیم شدن دولت‌ها در برابر کسانی که از تعرفه‌های گمرکی به عنوان سلاحی برای اجبار و باج‌گیری استفاده می‌کنند، پیامد‌های وخیمی خواهد داشت.