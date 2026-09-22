قم در سوگ بانوی کرامت؛
خادمان رضوی و فاطمی همنوا شدند
در سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، خادمان حرم مطهر امام رضا به همراه خادمان آستان مقدس بانوی کرامت، با همراهی مردم متدین و ولایتمدار قم، در قالب دستهعزاداری از بیتالنور تا حرم مطهر به سوگواری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، آیین سوگواری با حضور خادمان آستان قدس رضوی و آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
این دستهعزاداری از محل تاریخی بیتالنور (محل عبادت حضرت معصومه در مدت حضور در قم) آغاز شد و سوگواران با حرکت به سوی حرم مطهر بانوی کرامت، به عزاداری و نوحهسرایی پرداختند.
در طول این مسیر، موکبهای مردمی متعلق به خادمان و دوستداران اهلبیت (ع) از شهر قم و کشور عراق، با برپایی ایستگاههای صلواتی، از زائران و مجاوران پذیرایی کردند.