گرامیداشت یاد دانش آموزان شهید میناب در اجتماع ۲۰۵ مردم لرستان
مردم لرستان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و گرامیداشت یاد دانشآموزان شهید میناب برای شب دویست و پنجم در خیابان تجمع کردند و جنایات علیه کودکان و دانشآموزان را محکوم کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ، بر حمایت از مردم مظلوم و کودکان بیگناه تأکید کردند.
در این تجمع، حاضران بر ضرورت حمایت از کودکان و دانشآموزان و ایستادگی در برابر جنایات علیه مردم تأکید کردند.
این تجمع با حضور اقشار مختلف مردم و در فضایی همراه با ابراز همدردی با خانوادههای شهدای دانشآموز برگزار شد.