مردم لرستان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید میناب برای شب دویست و پنجم در خیابان تجمع کردند و جنایات علیه کودکان و دانش‌آموزان را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، مردم استان با حضور در خیابان و برگزاری تجمع، یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید میناب را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ، بر حمایت از مردم مظلوم و کودکان بی‌گناه تأکید کردند.

در این تجمع، حاضران بر ضرورت حمایت از کودکان و دانش‌آموزان و ایستادگی در برابر جنایات علیه مردم تأکید کردند.