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در ۲۴ ساعت گذشته اخباری منتشر شده که بررسیها نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-برنامه دیدار رئیس جمهور ایران با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل
-نقض توافق آتش بس غزه از سمت حماس
-ادعای معاون رئیس جمهور آمریکا درباره عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز
-توقف پروازهای استانبول، باکو و نجف به ایران
-انتصاب لیونی به معاونت دبیرکل سازمان ملل
-کمبود نقدینگی در بانکهای برخی استانها از جمله خراسان رضوی