در ۲۴ ساعت گذشته اخباری منتشر شده که بررسی‌ها نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-برنامه دیدار رئیس جمهور ایران با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

-نقض توافق آتش بس غزه از سمت حماس

-ادعای معاون رئیس جمهور آمریکا درباره عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز

-توقف پرواز‌های استانبول، باکو و نجف به ایران

-انتصاب لیونی به معاونت دبیرکل سازمان ملل

-کمبود نقدینگی در بانک‌های برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی