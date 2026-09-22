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فرمانده انتظامی خرمبید از کشف ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم فرآوردههای گوشتی طیور فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عبدالرضا زارع گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون، ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم فرآوردههای گوشتی طیور فاقد مجوز در این شهرستان کشف شد.
او بیان کرد: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتیفر شهرستان خرمبید هنگام کنترل جادههای اصلی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او با بیان اینکه در بازرسی از قسمت بار ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم فرآوردههای گوشتی طیور فاقد مجوز کشف شد، افزود: کارشناسان ارزش بار کشف شده را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی خرمبید در پایان بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل بار مربوطه برای رسیدگی به اداره دامپزشکی این شهرستان تحویل داده شد.