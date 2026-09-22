به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عبدالرضا زارع گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون، ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های گوشتی طیور فاقد مجوز در این شهرستان کشف شد.

او بیان کرد: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتی‌فر شهرستان خرمبید هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از قسمت بار ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های گوشتی طیور فاقد مجوز کشف شد، افزود: کارشناسان ارزش بار کشف شده را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی خرمبید در پایان بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل بار مربوطه برای رسیدگی به اداره دامپزشکی این شهرستان تحویل داده شد.