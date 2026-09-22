مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از اجرای بیش از ۳۷ هزار عملیات امداد و نجات و آموزش در مناطق ساحلی استان تابستان امسال خبر داد و گفت: امدادگران موفق شدند جان ۱۲۹ نفر را از غرق شدن نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی سلیمی گفت: ناجیان غریق جمعیت هلال احمر استان تابستان امسال ۳۷ هزار و ۳۱۱ عملیات خدمات رسانی شامل آموزش چهره به چهره، هشدار‌های پیش گیرانه، خدمات درمانی و سرپایی و عملیات موفق نجات غریق را تابستان امسال در طرح سالمسازی دریا در مناطق ساحلی گیلان انجام دادند.

وی با بیان اینکه نرخ موفقیت عملیات نجات غریق امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان در این مدت به بیش از ۹۷ درصد رسید که بالاترین میزان در چهار سال اخیر است، افزود: در پی عملیات امدادگران هلال احمر استان با همراهی ناجیان غریق، ۱۲۹ نفر در آب‌های ساحلی گیلان از غرق شدن نجات یافتند.