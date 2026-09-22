به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد:با توجه به اعلام خبری مبنی بر فوت مردی در یکی از محلات این شهر، بررسی موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی تلاش برای یافتن قاتل آغاز شد.

سرهنگ فارسی گفت:پس از بررسی صحنه و تحقیقات میدانی، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی و انتظامی مراغه مشخص شد مقتول ۶۰ ساله توسط برادرزاده ۴۰ ساله اش در اثر درگیری مورد ضرب و جرح قرار گرفته و فوت نموده و قاتل نیز از محل متواری شده است.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی مراغه بلافاصله با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی و هوشمندانه پس از پیگیری‌ها و روش‌های خاص پلیسی قاتل را در کمتر از سه ساعت در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه قاتل در بازجویی‌های اولیه به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد افزود: وی اعلام نمود که عموی خود را با وارد کردن ضربات سخت با انگیزه اختلاف خانوادگی به قتل رسانده است.

وی گفت: در این راستا پرونده مقدماتی از سوی پلیس شهرستان مراغه تکمیل و تحویل مقام قضایی و سپس قاتل روانه زندان شد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی حافظ جان، مال و نظم و آرامش مردم است گفت: پلیس در این زمینه همه توان و تلاش خود را برای برقراری امنیت به کار می‌گیرد و از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.