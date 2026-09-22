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بیش از ۵۰ برنامه در حوزههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و معنوی در سطح شهرستان چرام در طول هفته دفاع مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چرام گفت: تجلیل از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، بازخوانی خاطرات ایثارگران در این دوران پرشکوه زیارت قبور مطهر شهدای والا مقام، سرکشی از خانوادههای معظم شهدا و تجلیل از ایثارگران از جمله این برنامه هاست.
سرهنگ پاسدار بیژن شریفی همچنین گفت: ۷۰۰ بسته نوشت افزار به دانشآموزان نیازمند نیز در این هفته به دانش آموزان نیازمند اهدا میگردد.