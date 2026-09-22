رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ظرفیت گسترده مراتع ایران در حوزه گیاهان دارویی، بر توسعه زنجیره ارزش، مشارکت جوامع محلی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق اقتصاد این حوزه تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما رضا افلاطونی در نشست گروه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی فرهنگستان علوم ایران با اشاره به ظرفیت‌های منابع طبیعی کشور افزود: مراتع ایران بیش از ۸۶۶۰ گونه گیاهی دارند که حدود ۲۳۰۰ گونه از آنها دارای قابلیت‌های دارویی و صنعتی هستند و می‌توان با مدیریت علمی و بهره‌برداری پایدار، این ظرفیت را به یکی از پایه‌های اقتصاد منابع طبیعی تبدیل کرد.

وی گفت: از حدود ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت خشکی کشور، حدود ۱۳۵ میلیون هکتار تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن را مراتع تشکیل می‌دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۸۲.۹ میلیون هکتار از اراضی کشور مرتعی است، گفت: تنها حدود ۶.۴ درصد مراتع در رده یک و حدود ۲۵ درصد در رده دو قرار دارند و بخش عمده مراتع در رده سه است؛ بنابراین حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از این منابع باید هم‌زمان دنبال شود.

افلاطونی منابع طبیعی را یکی از ارکان امنیت زیستی کشور دانست و تأکید کرد: نگاه به منابع طبیعی نباید صرفاً حفاظتی باشد و در کنار صیانت از این عرصه‌ها، باید ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و علمی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، پیوند میان علم، پژوهش و اجرا را از الزامات توسعه اقتصاد گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: ظرفیت دانشگاه‌ها، فرهنگستان علوم و مراکز علمی و تحقیقاتی باید در مسیر حل مسائل واقعی عرصه و تدوین برنامه‌های اجرایی به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: توسعه این بخش نیازمند شکل‌گیری زنجیره ارزش از عرصه تا تولید و بازار است و آموزش بهره‌برداران و جوامع محلی، ارتقای معیشت آنان، حفظ ذخایر ژنتیکی و استفاده پایدار از مراتع باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

افلاطونی با اشاره به ضرورت بازنگری در طرح‌های مرتع‌داری اظهار کرد: این طرح‌ها باید با رویکردی تلفیقی و اقتصادی بازنگری شوند تا ضمن حفظ ظرفیت‌های اکولوژیک مراتع، زمینه ایجاد اشتغال، خوداتکایی اقتصادی و افزایش درآمد بهره‌برداران فراهم شود.

قطب‌بندی ظرفیت‌های گیاهان دارویی در کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، نهاد‌های غیردولتی و جوامع محلی تأکید کرد و افزود: اقتصاد منابع طبیعی باید درون‌زا باشد و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های طبیعی به گونه‌ای انجام شود که منافع آن در عرصه و میان جوامع محلی نیز جریان پیدا کند.

وی همچنین از برنامه سازمان منابع طبیعی برای قطب‌بندی ظرفیت‌های گیاهان دارویی کشور خبر داد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و قطب‌بندی گیاهان دارویی می‌تواند اقدامات پژوهشی، احیایی و اقتصادی را در این حوزه هدفمند کند.

افلاطونی هوشمندسازی فرایند‌ها را از دیگر برنامه‌های سازمان برشمرد و افزود: تسهیل و هوشمندسازی صدور مجوز‌های بهره‌برداری و صادرات محصولات گیاهان دارویی می‌تواند به کاهش فرایند‌های زائد، افزایش شفافیت و تسهیل فعالیت‌های قانونی در این حوزه کمک کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار گیاهان دارویی نیازمند پیوند هم‌زمان حفاظت از منابع طبیعی، دانش و پژوهش، مشارکت مردم و ایجاد ارزش اقتصادی است و سازمان منابع طبیعی آماده همکاری با مراکز علمی و تخصصی برای توسعه این بخش است.