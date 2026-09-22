به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهروند خبرنگاری با ارسال تصویر به تحریریه خبرگزاری صداوسیما، از وضعیت نامناسب و غیربهداشتی فضای بیرونی مرکز جامع سنجش نوآموزان ابراز گلایه کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد.

معاون امور فاضلاب اداره آبفا آبادان گفت:همکاران ما پس از اعلام موضوع در محل حاضر شدند و بررسی‌های انجام‌شده نشان داد شبکه فاضلاب در این موقعیت مشکلی ندارد.

افشار بیژوند افزود: علت ایجاد شکستگی و قطع لوله آب، نوسان و در واقع افت فشار در شبکه آب بوده است که موضوع به مسئول شبکه آب اعلام شد.

وی ادامه داد: تیم عملیات نیز در محل حضور پیدا خواهد کرد و اقدامات لازم برای رفع مشکل شبکه آب انجام می‌شود.

معاون امور فاضلاب اداره آبفا آبادان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود مشکل شبکه آب ظرف ۲۴ ساعت آینده برطرف شود.