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معاون امور فاضلاب اداره آبفا آبادان از پیگیری و رفع مشکل شکستگی لوله آب در یکی از نقاط این شهر طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهروند خبرنگاری با ارسال تصویر به تحریریه خبرگزاری صداوسیما، از وضعیت نامناسب و غیربهداشتی فضای بیرونی مرکز جامع سنجش نوآموزان ابراز گلایه کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد.
معاون امور فاضلاب اداره آبفا آبادان گفت:همکاران ما پس از اعلام موضوع در محل حاضر شدند و بررسیهای انجامشده نشان داد شبکه فاضلاب در این موقعیت مشکلی ندارد.
افشار بیژوند افزود: علت ایجاد شکستگی و قطع لوله آب، نوسان و در واقع افت فشار در شبکه آب بوده است که موضوع به مسئول شبکه آب اعلام شد.
وی ادامه داد: تیم عملیات نیز در محل حضور پیدا خواهد کرد و اقدامات لازم برای رفع مشکل شبکه آب انجام میشود.
معاون امور فاضلاب اداره آبفا آبادان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود مشکل شبکه آب ظرف ۲۴ ساعت آینده برطرف شود.