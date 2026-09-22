همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رژه باشکوه خودرویی و موتوری با حضور بسیجیان و نیرو‌های مسلح در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم، یگان‌های خودرویی و موتوری نیرو‌های مسلح با نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدا با عبور از مسیر تعیین‌شده، یاد و خاطره حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان در حاشیه این مراسم از اجرای بیش از ۴۶ برنامه شاخص و ۲ هزار برنامه در سطوح مختلف سپاه و بسیج همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

سردار زارع کمالی با اشاره به اینکه برگزاری این برنامه‌ها نشان‌دهنده اقتدار و آمادگی نیرو‌های مسلح و بسیج است افزود: آنچه امروز در کشور داریم، نتیجه ایثار، ازخودگذشتگی و جانفشانی شهدا، آزادگان و رزمندگان دوران دفاع مقدس است و باید این فرهنگ به‌درستی برای نسل‌های جدید تبیین شود.

او با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد دفاع مقدس برای نسل جوان، تصریح کرد: دفاع مقدس مقطعی جداشده از تاریخ نظام و انقلاب اسلامی نیست که تنها یادآور گذشته باشد، بلکه منبعی الهام‌بخش برای جوانان و نسل تمدن‌ساز امروز است.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: در دفاع مقدس ۱۲روزه و ۴۰روزه نیز مردم و جوانان کشور نشان دادند که همان روحیه و انگیزه جوانان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ را دارند و همچنان برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی آمادگی دارند.