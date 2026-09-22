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همزمان با آغاز بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و رفاهی به مدارس روستایی، مرزنشین و عشایری استان گلستان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، قدرتاله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان،گفت: تجهیزات آموزشی و رفاهی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان با هدف تأمین نیازهای مدارس مناطق روستایی، مرزی و عشایری استان ارسال شده است.
وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز مدارس از اهمیت ویژهای برخوردار است و تلاش میشود دانشآموزان در مناطق مختلف استان، بهویژه مناطق روستایی، مرزی و عشایری، از امکانات آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: توجه به مدارس مناطق کمتر برخوردار و فراهمکردن امکانات مورد نیاز آنها، در راستای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان استان دنبال میشود.