همزمان با آغاز بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و رفاهی به مدارس روستایی، مرزنشین و عشایری استان گلستان ارسال شد.

ارسال تجهیزات آموزشی و رفاهی به مدارس روستایی، مرزی و عشایری گلستان

ارسال تجهیزات آموزشی و رفاهی به مدارس روستایی، مرزی و عشایری گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، قدرت‌اله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان،گفت: تجهیزات آموزشی و رفاهی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان با هدف تأمین نیاز‌های مدارس مناطق روستایی، مرزی و عشایری استان ارسال شده است.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌شود دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق روستایی، مرزی و عشایری، از امکانات آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: توجه به مدارس مناطق کمتر برخوردار و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز آنها، در راستای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان استان دنبال می‌شود.