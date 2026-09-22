به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اول مهر سال ۱۴۰۵، یک نقطه عطف در تاریخ هوشمندسازی قوه قضائیه خواهد بود و از این روز به بعد، یکی از کلیدی‌ترین نقاط دادرسی، یعنی «ارجاع پرونده»، در سراسر کشور هوشمند خواهد شد.

ارجاع هوشمند پرونده به معنای استفاده از فناوری اطلاعات برای توزیع متوازن پرونده‌ها، مدیریت دقیق ظرفیت‌ها، کاهش خطا و مداخلات انسانی و کاهش اطاله دادرسی است و در یک جمله، گامی اساسی و بنیادین در تغییر شیوه حکمرانی قضایی محسوب می‌شود.