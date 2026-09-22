به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جعفر آقاملایی ، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن گفت: تاکنون ۷ هزار و ۷۵۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان تعیین تکلیف شده است.

آقاملایی افزود: ۴۸۲ واحد این طرح نیز به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد رسیده و تکمیل آنها در اولویت پیگیری قرار دارد.

وی میزان قراردادهای منعقدشده نهضت ملی مسکن در استان را حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

آقاملایی گفت: از مجموع قراردادهای منعقدشده، تاکنون حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که معادل نزدیک به ۷۸ درصد است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی نیز بر افزایش سهم این بانک از منابع اقتصادی استان کرمان تأکید کرد.

مصطفی تقوی گفت: کرمان با سهم حدود ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های بانکی دارد.

وی افزود: نسبت مصارف به منابع بانک مسکن در استان ۲۳۱ درصد است و برای بهبود این شاخص، جذب منابع و وصول مطالبات باید تقویت شود.

تقوی همچنین بر توسعه بانکداری شرکتی و استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ و معدنی استان تأکید کرد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری نیز خواستار حرکت بیشتر منابع به سمت تسهیلات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش شد.

سعیدرضا کوهی گفت: منابع بانک نباید در تسهیلات بلندمدت متوقف شود و باید بازگشت سریع منابع به چرخه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی توسعه خدمات کارمزدی، ضمانت‌نامه‌ها و بازار سرمایه را از دیگر محورهای فعالیت بانک در استان برشمرد.

سرپرست معاونت مدیرعامل در امور پشتیبانی بانک مسکن نیز بر حمایت از شعب برای جذب منابع و ارائه خدمات بهتر به مشتریان تأکید کرد.

ترابی گفت: بخشی از اختیارات حوزه پشتیبانی با مجوز هیئت‌مدیره می‌تواند به استان‌ها واگذار شود.

مدیر شعب بانک مسکن در استان کرمان نیز شمار واحدهای نهضت ملی مسکن استان را ۱۱ هزار و ۵۶۶ واحد اعلام کرد که ۷۲ درصد آنها تعیین تکلیف شده است.

شیخ‌نظری افزود: تاکنون ۷۷ درصد مبلغ تسهیلات مربوط به این واحدها پرداخت شده و برنامه‌ریزی برای ارتقای عملکرد بانک در استان ادامه دارد.