مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران اسلامی، در فضایی آکنده از عطر ایثار و معنویت، میزبان مراسم گرامیداشت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران رسانه ملی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم که با هدف پاسداشت مقام والای شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم آنان برگزار شد، جمعی از عزیزترین فرزندان این سرزمین را گرد هم آورد.

سخنرانان این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و با اشاره به نقش بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر ضرورت تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.