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همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی، عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدای والامقام همچنین مراسم رژه موتوری با حضور مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان خاتم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی، عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدای والامقام با حضور مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان خاتم در گلزار شهدای هرات برگزار شد.
در این مراسم، شرکتکنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، با آرمانهای شهدا و امام راحل تجدید پیمان کرده و بر تداوم راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.
همزمان با هفته دفاع مقدس، همچنین مراسم رژه موتوری با حضور جمعی از مسئولان، بسیجیان و مردم شهرستان خاتم برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم، حرکت خود را از گلزار شهدای هرات آغاز کردند و با عبور از مسیرهای تعیینشده، در میدان جمهوری اسلامی هرات حضور یافتند.
این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا برگزار شد.