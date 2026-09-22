احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مزارع کشاورزی استان مرکزی علاوه بر جلوگیری از خاموشی‌ها، منبع درآمدی پایدار برای کشاورزان ایجاد کرده و استان را به رتبه اول کشور در تولید برق خورشیدی رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کشاورزان استان مرکزی با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در مزارع خود، علاوه بر تأمین برق مورد نیاز، برق تولیدی را به شبکه سراسری تحویل می‌دهند.

مسئول پیگیری مزارع خورشیدی در جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون ۹۲ چاه کشاورزی به پنل خورشیدی مجهز شده و برق آنها در مدار قرار گرفته است. حدود ۱۹ چاه دیگر نیز در حال احداث نیروگاه خورشیدی هستند که به‌زودی وارد شبکه خواهند شد.

حسن اکبری افزود: در پنج ماهه اول امسال ۷۶۵ کیلووات برق در ۱۳ نیروگاه خورشیدی بخش کشاورزی در مدار تولید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون ۱۴۸ درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در کنار چاه‌های کشاورزی با ظرفیت حدود هفت هزار و ۴۰۰ کیلووات (۷٫۵ مگاوات) به بانک کشاورزی معرفی شده که با تأمین منابع، متقاضیان تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند.

کارشناس فنی نیروگاه خورشیدی در شرکت توزیع نیروی برق استان نیز گفت: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، قرار است طی سه سال، سالانه هفت مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شود. از سال گذشته تاکنون ۶٫۱ مگاوات در مدار تولید قرار گرفته که ۷۶۵ کیلووات آن مربوط به پنج ماهه اول امسال است.

میثم محمدی افزود: کشاورزانی که پنل خورشیدی نصب کنند، در ساعات پیک از پنج ساعت خاموشی معاف می‌شوند و هشت ماه از سال می‌توانند برق تولیدی را بر اساس قرارداد تضمینی ۲۰ ساله به فروش برسانند که منبع درآمدی برای آنان محسوب می‌شود.

وی گفت: کشاورزانی که ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را با نیروگاه خورشیدی تأمین کنند، به بانک کشاورزی معرفی شده و می‌توانند از تسهیلات سه میلیارد تومانی بهره‌مند شوند.

استان مرکزی با تولید ۸۹۳ مگاوات برق خورشیدی در مدار تولید، رتبه اول کشور را داراست.