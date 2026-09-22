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مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از اختصاص حدود ۳ هزار تن قیر رایگان در سال ۱۴۰۵ برای اجرای طرحهای بهسازی و ارتقای زیرساختهای محدودههای هدف بازآفرینی شهری این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: در سالهای اخیر بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تن قیر رایگان در اختیار شهرداریهای استان مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدام با هدف بهبود معابر، تقویت زیرساختهای عمومی و ارتقای خدمات شهری در محدودههای هدف بازآفرینی انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: در سال ۱۴۰۵ حدود ۳ هزار تن قیر به شهرداریهای استان اختصاص یافته که نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
لنجابی گفت: این میزان در راستای دستورالعملهای وزارت راه و شهرسازی و برای شتاببخشی به طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اختصاص یافته است.
وی ارزش روز قیرهای واگذار شده به شهرداریهای استان را بیش از ۵۵۸ میلیارد تومان اعلام کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: تأمین این ظرفیت میتواند به توسعه فضاهای عمومی، رفع کمبودهای زیرساختی و ارتقای کیفیت محیط شهری کمک کند.
لنجابی بر تداوم همکاری این اداره کل با شهرداریهای استان برای اجرای طرحهای بازآفرینی و بهبود شرایط سکونت در محدودههای هدف تأکید کرد.