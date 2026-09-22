\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u0647\u0631\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u06af\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0648 \u0647\u0646\u062c\u0627\u0631\u0634\u06a9\u0646\u06cc\u060c \u0686\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u062d\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u0648 \u0686\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0642\u0627\u0637\u0639\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0644\u0627\u0646\u062a\u0631\u06cc \u06f1\u06f2 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u067e\u06cc\u0686\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u060c \u0641\u06cc\u0644\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n