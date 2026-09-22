به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ در این مراسم جمعی از مدیران سازمان‌ها، نهاد‌ها و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه و عطر افشانی قبور مطهر شهدا، بار دیگر با آرمان‌های شهیدان و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید پیمان کردند و یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.



خبر دیگر اینکه به همین مناسبت جمعی از مسولان شهرستان بهمئی با خانواده‌های شهدای این شهرستان دیدار کردند.