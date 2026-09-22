استاندار مرکزی گفت: ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر جبهه استکبار، عزت و جایگاهی مقتدرانه برای کشور در عرصه بین‌الملل به ارمغان آورده و خودکفایی و اقتدار دفاعی از ثمرات این استقلال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی در هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان اظهار کرد: احترام و جایگاه ایران در عرصه بین‌الملل، حاصل ایستادگی ملت و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود است.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی، استقلال کشور را حفظ کرده و خودکفایی در تأمین نیاز‌ها و اقتدار دفاعی، از ثمرات این استقلال است.

استاندار مرکزی با اشاره به تحولات منطقه گفت: نیرو‌های مسلح با اشراف کامل بر تحرکات دشمن، آمادگی پاسخگویی قاطع به هرگونه خطای محاسباتی را دارند و توان دفاعی بومی، پشتوانه امنیت و اقتدار ایران اسلامی است.

زندیه‌وکیلی همچنین با تأکید بر نقش ایران در جبهه مقاومت افزود: ملت ایران با اتکا به ایمان و توان داخلی، مسیر مقاومت و دفاع از عزت و استقلال کشور را ادامه خواهد داد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان نیز در این مراسم گفت: همایش پیشکسوتان طلایه‌داران ایثار و مقاومت، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار شد.

وی افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس در این مراسم با شهدا و امام راحل تجدید میثاق کردند و بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی تا تحقق اهداف نظام اسلامی تأکید کردند.

سردار عمو مهدی تصریح کرد: در این مراسم حدود ۴۵۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس استان مرکزی حضور دارند و مراسم‌های مشابهی نیز در شهرستان‌های استان برای تجلیل از پیشکسوتان برگزار می‌شود.

در پایان این همایش از جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس قدردانی شد.