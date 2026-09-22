به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز انجامی با اشاره به اینکه از تمام توان خود برای تثبیت مالکیت دولت استفاده خواهیم کرد، اظهار کرد: سند تک‌برگ پلاک ثبتی ۵۴/۴۴۳ مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۱۰۵ هزار و ۵۰۹ مترمربع، معادل بیش از ۱۰.۵ هکتار واقع در شهر دارخوین، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.

وی افزود: زمین مذکور پیش از این طی صورت‌جلسه‌ای از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به اداره راه و شهرسازی شهرستان شادگان تحویل شده بود که با پیگیری‌های مستمر، مراحل ثبتی آن انجام و در نهایت سند تک‌برگ این اراضی صادر شد.

انجامی با اشاره به اینکه این مورد، نخستین سند تک‌برگ برای زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هکتار در مرکز شهر دارخوین محسوب می‌شود، گفت: صدور این سند گامی مهم در تثبیت مالکیت دولت و ساماندهی اراضی دولتی در این شهر به شمار می‌رود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شادگان ادامه داد: بر اساس صورت‌جلسات تنظیم‌شده فی‌مابین اداره راه و شهرسازی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، در مجموع حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی واقع در شهر دارخوین تعیین تکلیف شده است که صدور اسناد مالکیت مابقی این اراضی نیز در دستور کار قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی و ثبتی، اسناد مربوطه صادر خواهد شد.

وی در پایان بر تداوم همکاری و تعامل میان دستگاه‌های متولی برای تثبیت مالکیت اراضی دولتی و تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت تأکید کرد.