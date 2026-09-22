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مدیر جهاد کشاورزی آمل از پیشبینی تولید ۵۵ هزار تن پرتقال از ۲ هزار و ۳۷۰ هکتار باغات این شهرستان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هادیزاده گفت: بر اساس برآوردهای فنی و آماری، سطح زیرکشت مرکبات در شهرستان آمل به ۲ هزار و ۳۷۰ هکتار میرسد و با مدیریت صحیح باغات و بهرهگیری از روشهای نوین کشاورزی، انتظار میرود میزان برداشت پرتقال در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۵ هزار تن برسد.
وی افزود: تحقق این میزان تولید نیازمند اجرای برنامههای جامع برای اصلاح ساختار باغات، مدیریت منابع آبی و مقابله با آفات و بیماریهای رایج درختان مرکبات است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی آمل، افزایش کیفیت محصول در کنار کمیت را مهم دانست و گفت: حمایتهای سازمان در زمینه خدمات ترویجی، تأمین نهادههای باکیفیت و پایش مستمر وضعیت باغات، در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد.
هادیزاده افزود: افزایش تولید مرکبات میتواند در پایداری امنیت غذایی و تقویت زنجیره تأمین محصولات استراتژیک نقش داشته باشد و به رونق اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان کمک کند.