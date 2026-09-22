به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هادی‌زاده گفت: بر اساس برآورد‌های فنی و آماری، سطح زیرکشت مرکبات در شهرستان آمل به ۲ هزار و ۳۷۰ هکتار می‌رسد و با مدیریت صحیح باغات و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی، انتظار می‌رود میزان برداشت پرتقال در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۵ هزار تن برسد.

وی افزود: تحقق این میزان تولید نیازمند اجرای برنامه‌های جامع برای اصلاح ساختار باغات، مدیریت منابع آبی و مقابله با آفات و بیماری‌های رایج درختان مرکبات است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی آمل، افزایش کیفیت محصول در کنار کمیت را مهم دانست و گفت: حمایت‌های سازمان در زمینه خدمات ترویجی، تأمین نهاده‌های باکیفیت و پایش مستمر وضعیت باغات، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

هادی‌زاده افزود: افزایش تولید مرکبات می‌تواند در پایداری امنیت غذایی و تقویت زنجیره تأمین محصولات استراتژیک نقش داشته باشد و به رونق اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان کمک کند.