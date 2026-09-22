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در مراسمی با حضور سردار امین رسولی، جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی، از خدمات و تلاشهای سرهنگ رسول همتی فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه کلات قدردانی و سرهنگ مرتضی نادمی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کلات با حضور مسئولان نظامی، انتظامی، اجرایی و جمعی از بسیجیان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
در این مراسم بر تداوم خدمترسانی، تقویت روحیه بسیجی و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای پیشبرد اهداف و خدمت به مردم شهرستان کلات، تأکید شد.