به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سوخت، چند وقتی است خبرساز شده، این موضوع در نشستی در مهاباد با حضور اصحاب رسانه بررسی شد.

در این نشست اعلام شد، مدیریت تقاضا و مصرف تنها راهکار پایداری شبکه سوخت رسانی و انرژی کشور است.

محمود تیردادی رئیس پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مهاباد هم علت تشکیل این صف‌ها را استفاده رانندگان از کارت‌های جایگاه و ذخیره کردن سهمیه بنزین خودرو‌ها دانست.

استفاده از ظرفیت سی. ان. جی با دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌ها به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی، پرهیز از مصرف بی‌رویه بنزین و تشدید نظارت برعرضه سوخت در جایگاه‌ها از مهمترین‌ محورهای این نشست بود.