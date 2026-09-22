به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مراسم و آیین ملی و سراسری میهمانی لاله‌ها با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم روز پنج‌شنبه دوم مهر از ساعت ۱۶ در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سرلک سخنرانی خواهد کرد و محسن ناصحی به شعرخوانی و مسلم نبی به روایتگری می‌پردازند، و اجرای این مراسم نیز بر عهده علی اعتباریان است.

یک دهم شهدای کشور از اصفهان هستند و این استان بیش از ۲۴ هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.