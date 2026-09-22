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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان: از ماههای گذشته، فرآیند تأمین واکسن با تأخیرهایی مواجه شده و تا این لحظه واکسن آنفلوانزای مورد تأیید، وارد شبکه رسمی توزیع کشور نشده و پیگیری برای تأمین و انتقال محمولههای مورد نیاز همچنان با جدیت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: بنابر اطلاعیه وزارت بهداشت، با وجود برنامهریزی و سفارش برای تأمین واکسن آنفلوانزا از ماههای گذشته، فرآیند تأمین واکسن با تأخیرهایی مواجه شده و تا این لحظه واکسن آنفلوانزای مورد تأیید، وارد شبکه رسمی توزیع کشور نشده و پیگیری برای تأمین و انتقال محمولههای مورد نیاز همچنان با جدیت ادامه دارد.
پژمان عقدک ادامه داد: بنابر این اطلاعیه تأخیر در تولید و تحویل برخی تولیدکنندگان خارجی، افزایش قیمت، محدودیتهای ناشی از تحریمها، دشواری نقلوانتقال مالی و چالشهای حملونقل بینالمللی، فرآیند تأمین واکسن آنفلوانزا را با پیچیدگی و تأخیر همراه کرده است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت تأکید میکند میان «سفارش و تأمین» و «ورود و عرضه رسمی» تفاوت وجود دارد، هر واکسن پس از ورود به کشور باید مراحل قانونی ثبت، کنترل کیفیت، تأیید و توزیع را طی کند و رعایت الزامات حمل و نگهداری و زنجیره سرد آن نیز باید قابل احراز باشد.
وی گفت: واکسن مورد نیاز برنامههای بهداشتی در اولویت تأمین قرار دارد و پس از ورود و تأیید محمولهها، توزیع آن با اولویت گروههای در معرض خطر و افراد واجد شرایط برنامههای وزارت بهداشت اجرا خواهد شد، زمان و نحوه توزیع واکسن در شبکه بهداشتی و همچنین داروخانهها، پس از قطعیشدن فرآیند تأمین و تأیید محمولهها، از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
پژمان عقدک افزود: از مردم درخواست میشود تا زمان اعلام رسمی، از خرید واکسنهای آنفلوانزا از منابع غیررسمی و خارج از شبکه مجاز خودداری کنند، فرآوردههایی که خارج از شبکه رسمی عرضه میشوند، ممکن است از نظر اصالت، شرایط نگهداری و رعایت زنجیره سرد قابل تأیید نباشند.
وی گفت: همچنین با توجه به محدودیت منابع و ضرورت اولویتبندی، سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینهای و دیگر گروههای در معرض خطر، مطابق دستورالعملهای وزارت بهداشت، در اولویت دریافت واکسن قرار خواهد داشت.
پژمان عقدک افزود: در کنار واکسیناسیون، رعایت اصول خودمراقبتی در کاهش خطر ابتلا و انتقال بیماریهای تنفسی اهمیت دارد، تهویه مناسب فضاهای بسته، شستوشوی مرتب دستها، پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم بیماری، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و بسته و مراجعه به مراکز درمانی در صورت بروز علائم شدید، از جمله توصیههای مهم بهداشتی است.