به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا وحدتی پور بیان داشت: امسال ثبت‌نام و برنامه ریزی ها جهت حمل و نقل مدارس از ابتدای شهریور ماه آغاز شد و با تمهیدات اتخاذ شده سرویس دهی به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۸ شرکت حمل و نقل دانش آموزی در دزفول افزود: سال گذشته حدود یکهزار راننده از طریق این شرکت ها جابجایی دانش آموزان را بر عهده داشتند اما به دلیل شرایط خاص کنونی، افزایش هزینه‌های مصرفی خودروها و همچنین افزایش قیمت بنزین این آمار طی سال تحصیلی جدید با کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه بوده، ضمن اینکه تعداد خانواده ها و دانش آموزان متقاضی جهت استفاده از سرویس مدارس نیز به دلایل مختلف کاهش داشته است.

وحدتی پور تاکید کرد: خانواده ها در صورتی که تمایل دارند فرزندانشان با سرویس به مدرسه برود به منظور تامین رفاه و امنیت فرزند و یا فرزندان خود فقط از راننده های دارای مجوز و تحت نظارت شرکت های حمل و نقل قانونی استفاده کنند چرا که رانندگان سرویس های مدارس که تحت نظر این شرکت ها فعالیت می کنند از فیلترهای قانونی متعددی عبور می کنند و از سوی سازمان حمل و نقل شهرداری بر روند فعالیت آنها و کیفیت خدمات به صورت مستمر نظارت و بازرسی صورت می گیرد چرا که هدف ما صیانت از رفاه و سلامت دانش آموزان است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ و نقل شهرداری دزفول ادامه داد: طی ۳ سال اخیر که حمل و نقل دانش آموزان به شهرداری ها سپرده شده است، در پایان هر سال ارزیابی عملکرد رانندگان سرویس های مدارس که تحت پوشش شرکت های دارای مجوز فعالیت می کنند، بر اساس گزارش والدین و دانش آموزان انجام می شود و هرساله در راستای افزایش کیفیت خدمات رسانی و جلوگیری از بروز مشکل و حادثه، هرگونه تخلف، انتقاد و پیشنهاداتی که از سوی والدین دریافت می شود در قراردادهای جدید و نظارت های صورت گرفته مورد توجه قرار می گیرد.

وحدتی پور با بیان اینکه تاکسی های شهری نیز با تمام توان آماده خدمات رسانی در سال تحصیلی هستند، تصریح کرد : ناوگان اتوبوسرانی نیز در آمادگی کامل به سر می برد و به منظور خدمات رسانی به دانش آموزان و آمادگی برای سال تحصیلی جدید آن بخش از ناوگان اتوبوسرانی که دچار نقص فنی و یا مشکل بوده بازسازی و رفع نقص شده است.

به گفته وی؛ به منظور رفاه حال دانش آموزان ساعات خدمات رسانی و سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری دزفول با ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس تنظیم شده و در این راستا برخی خطوط اتوبوس تقویت و برخی خطوط نیز احیا شده اند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول با بیان اینکه آمادگی مدارس دزفول برای آغاز سال تحصیلی جدید تنها به آماده‌سازی فضای آموزشی و تجهیزات مدارس محدود نمی‌شود، اظهار داشت: تأمین زیرساخت‌های لازم برای رفت‌وآمد ایمن و منظم دانش‌آموزان نیز بخشی از این فرآیند است. هماهنگی میان مدارس، مدیریت شهری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی و دانش‌آموزی، در کنار نظارت بر سرویس‌های مدارس، از جمله اقداماتی است که با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و آغاز منظم سال تحصیلی در حال انجام است.