۵۰۰ واحد مسکونیِ طرح نِهضت ملیِ مسکنِ بلدالامین در کرمان، تا پایان مهر، به متقاضیان، واگذار خواهد شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛طرح نِهضت ملیِ مسکنِ بلدالامین در کرمان، با هزار و ۵۷۶ واحد، در سه مرحله، در حال اجراست.

مدیرعامل بانک مسکن در بازدید از طرحهای نیمه‌تمام مسکن در استان کرمان باهمراهی شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ، از انعقاد قرارداد تأمین مالی بیش از ۴۰۰۰ طرح در قالب ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۳.۵ همت از این منابع اختصاص یافته است.

علی خورسندیان افزود: آنچه تاکنون بر عهده بانک مسکن بوده، بر اساس تعهدات و قراردادها و متناسب با پیشرفت طرحها انجام شده است.