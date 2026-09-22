خدامرادی ادامه بازیهای آسیایی را از دست داد
فرناز خدامرادی، بازیکن تیم ملی بسکتبال سهنفره بانوان ایران، به دلیل مصدومیت قادر به ادامه رقابتهای بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ نخواهد بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مجید صادقی، پزشک تیم ملی بسکتبال سهنفره بانوان، درباره آخرین وضعیت خدامرادی اظهار داشت: «پس از انجام معاینات بالینی و تستهای پاراکلینیکال، مشخص شد که فرناز خدامرادی به دلیل مصدومیت، ادامه بازیهای آسیایی را از دست خواهد داد.»
خدامرادی که از قبل با مصدومیت از ناحیه زانو مواجه بود، در جریان دیدار تیم ملی ایران برابر ژاپن این آسیبدیدگی تشدید شد و پس از انجام بررسیهای پزشکی، ادامه حضور او در رقابتها امکانپذیر نخواهد بود.
تیم ملی بسکتبال سهنفره بانوان ایران در روز نخست رقابتهای بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ برابر ازبکستان و ژاپن به میدان رفت.