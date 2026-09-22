پخش زنده
امروز: -
با نزدیک شدن به هشتم مهر، زمان پایان حضور ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در عراق، این پرسش در میان عراقیها مطرح است که آیا نیروهای آمریکایی به طور کامل خارج میشوند یا حضور واشنگتن در قالب ترتیبات امنیتی و اهرمهای فشار سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد یافت؟
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ با نزدیک شدن به هشتم مهر، زمان پایان حضور ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در عراق، این پرسش در میان عراقیها مطرح است که آیا نیروهای آمریکایی به طور کامل خارج میشوند یا حضور واشنگتن در قالب ترتیبات امنیتی و اهرمهای فشار سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد یافت؟