به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال ارزش‌های حماسی به نسل جوان، برنامه و نمایشگاه فرهنگی «دیدار در قاب غیرت» از امروز به مدت یک هفته برپا شده است.

درگاهی با اشاره به جزییات این نمایشگاه گفت: در بخش اصلی این رویداد، تصاویر ماندگار ۳ هزار شهید والامقام استان قزوین در قالبی بصری و باشکوه به نمایش درآمده است تا ضمن یادآوری حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام و تداعی حضور ابدی شهدا، پیوند عمیق‌تری میان نسل امروز و ایثارگران دفاع مقدس ایجاد شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر قزوین افزود: در بخش دیگری از این نمایشگاه، توانمندی‌ها، دستاوردها و پیشرفته‌ترین تجهیزات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان در قالب ۶ غرفه تخصصی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

به گفته وی، معرفی فعالیت‌ها و خدمات بخش‌های فرهنگی و آموزشی هلال‌احمر استان نیز از دیگر بخش‌های فعال این نمایشگاه است.

جمعیت هلال‌احمر استان از عموم مردم مؤمن و شهیدپرور استان دعوت کرده است تا با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های امدادی، با آرمان‌های والای شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کنند.