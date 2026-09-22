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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین از آغاز بهکار نمایشگاه «دیدار در قاب غیرت» با نمایش تصاویر ۳ هزار شهید گرانقدر استان و معرفی توانمندیهای امدادی همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال ارزشهای حماسی به نسل جوان، برنامه و نمایشگاه فرهنگی «دیدار در قاب غیرت» از امروز به مدت یک هفته برپا شده است.
درگاهی با اشاره به جزییات این نمایشگاه گفت: در بخش اصلی این رویداد، تصاویر ماندگار ۳ هزار شهید والامقام استان قزوین در قالبی بصری و باشکوه به نمایش درآمده است تا ضمن یادآوری حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام و تداعی حضور ابدی شهدا، پیوند عمیقتری میان نسل امروز و ایثارگران دفاع مقدس ایجاد شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر قزوین افزود: در بخش دیگری از این نمایشگاه، توانمندیها، دستاوردها و پیشرفتهترین تجهیزات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان در قالب ۶ غرفه تخصصی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
به گفته وی، معرفی فعالیتها و خدمات بخشهای فرهنگی و آموزشی هلالاحمر استان نیز از دیگر بخشهای فعال این نمایشگاه است.
جمعیت هلالاحمر استان از عموم مردم مؤمن و شهیدپرور استان دعوت کرده است تا با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با ظرفیتهای امدادی، با آرمانهای والای شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کنند.