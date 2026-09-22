۱۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به همت یگ گروه جهادی از جوانان خیر خشکبیجار و مشارکت مردمی، تهیه و بین دانش آموزان کم برخوردار منطقه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معراج طریقی مدیر گروه جهادی مهرآفرینان خشکبیجار گفت: به اهتمام نوجوانان و جوانان خیر گروه، ۱۵۰ بسته ملزومات تحصیلی شامل نوشت افزار و کیف با مشارکت و همراهی مردم نیک‌اندیش این شهر تهیه و میان دانش‌آموزان کم برخوردار منطقه توزیع شد.

وی هدف از این اقدام را حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار و کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های آن‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید عنوان کرد و افزود: برای تهیه این بسته‌های تحصیلی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد.