بهسازی و شادابسازی ۹ مدرسه عجبشیر
در قالب اجرای طرح ملی شهید عجمیان ۹ مدرسه در عجبشیر شامل ۷ مدرسه روستایی و ۲ مدرسه شهری مرمت و زیباسازی شدند.
در چارچوب این طرح رنگآمیزی کلاسها، بهسازی حیاط و محوطه مدارس، فضاسازی و تعمیرات جزیی صورت گرفت.
طرح شهید عجمیان ماهیتی تربیتمحور دارد و هدف آن علاوه بر زیباسازی محیطهای آموزشی سوق دادن دانشآموزان به سمت خودسازی، کارگروهی و مسئولیتپذیری است. دانشآموزان عجبشیری در این طرح نه تنها در فعالیتهای عمرانی مشارکت کردند بلکه روحیه جهادی و خدمترسانی را نیز تمرین کردند که تا پایان امروز ادامه داشت.
استان آذربایجان شرقی در اجرای این طرح پیشتاز بوده و آن را پیش از ابلاغ ملی آغاز کرده است.مقرر شده فعالیتهای جهادی در عجبشیر در طول سال تحصیلی نیز ادامه یابد و سایر مدارس نیازمند بهسازی در مراحل بعدی تحت پوشش قرار گیرند.