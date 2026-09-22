در قالب اجرای طرح ملی شهید عجمیان ۹ مدرسه در عجب‌شیر شامل ۷ مدرسه روستایی و ۲ مدرسه شهری مرمت و زیباسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهسازی و شاداب‌سازی ۹ مدرسه عجب‌شیر با همکاری بسیج دانش‌آموزی ناحیه عجب‌شیر و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، با مشارکت ۶ گروه جهادی، دانش‌آموزان دختر و پسر و معلمان انجام شد.

در چارچوب این طرح رنگ‌آمیزی کلاس‌ها، بهسازی حیاط و محوطه مدارس، فضاسازی و تعمیرات جزیی صورت گرفت.

طرح شهید عجمیان ماهیتی تربیت‌محور دارد و هدف آن علاوه بر زیباسازی محیط‌های آموزشی سوق دادن دانش‌آموزان به سمت خودسازی، کارگروهی و مسئولیت‌پذیری است. دانش‌آموزان عجب‌شیری در این طرح نه تنها در فعالیت‌های عمرانی مشارکت کردند بلکه روحیه جهادی و خدمت‌رسانی را نیز تمرین کردند که تا پایان امروز ادامه داشت.

استان آذربایجان شرقی در اجرای این طرح پیشتاز بوده و آن را پیش از ابلاغ ملی آغاز کرده است.مقرر شده فعالیت‌های جهادی در عجب‌شیر در طول سال تحصیلی نیز ادامه یابد و سایر مدارس نیازمند بهسازی در مراحل بعدی تحت پوشش قرار گیرند.