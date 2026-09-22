\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u062a\u0627 \u0633\u0627\u0639\u062a\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0647\u200c\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.