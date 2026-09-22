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بانک مرکزی با تغییر ساعات کاری واحدهای ستادی شبکه بانکی از ابتدای مهر امسال، جدول زمانی جدید فعالیت سامانه «چکاوک» را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بر اساس این ابلاغیه، از روز چهارشنبه اول مهرماه واگذاری چکهای عادی تا ساعت ۱۰:۳۰ و تعیینوضعیت آنها تا ۱۳:۳۰ امکانپذیر خواهد بود؛ در حالی که برای چکهای رمزدار و تضمینشده، پایان واگذاری ساعت ۱۱:۳۰ و پایان تعیینوضعیت ساعت ۱۲:۳۰ تعیین شده است.
این تغییرات در حالی اعمال میشود که مطابق گام اول اجرایی بخشنامه معاونت نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، از هفتم مهرماه کانال چکهای تضمینشده از جریان چکهای عادی تفکیک خواهد شد و عملیات روزانه مربوط به چکهای تضمینشده و رمزدار بهصورت همزمان انجام میشود.