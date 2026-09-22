به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بر اساس این ابلاغیه، از روز چهارشنبه اول مهرماه واگذاری چک‌های عادی تا ساعت ۱۰:۳۰ و تعیین‌وضعیت آنها تا ۱۳:۳۰ امکان‌پذیر خواهد بود؛ در حالی که برای چک‌های رمزدار و تضمین‌شده، پایان واگذاری ساعت ۱۱:۳۰ و پایان تعیین‌وضعیت ساعت ۱۲:۳۰ تعیین شده است.

این تغییرات در حالی اعمال می‌شود که مطابق گام اول اجرایی بخشنامه معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از هفتم مهرماه کانال چک‌های تضمین‌شده از جریان چک‌های عادی تفکیک خواهد شد و عملیات روزانه مربوط به چک‌های تضمین‌شده و رمزدار به‌صورت همزمان انجام می‌شود.