رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بررسی و تعیین تکلیف ۲۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های وابسته به کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: بررسی درخواست‌های واگذاری در چارچوب دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی و با هدف تعیین تکلیف طرح‌های وابسته به کشاورزی انجام شد.

‌وی با اشاره به اهمیت بهره‌برداری هدفمند از این اراضی افزود: واگذاری اراضی در چارچوب قوانین و مقررات، علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای طرح‌های تولیدی، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و دامی، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری منابع را فراهم می‌کند.

‌سلطانی کاظمی بیان کرد: در این برنامه ۲۰ پرونده مربوط به طرح‌های وابسته به کشاورزی شامل پرورش بلدرچین، پرورش بز داشتی، پرورش میگو، پرورش گاو شیری، پرواربندی بره و پرواربندی گوساله مورد بررسی قرار گرفت.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: پرونده‌های مطرح‌شده پس از بررسی کارشناسی و تطبیق درخواست‌ها با ضوابط و مبانی قانونی تعیین تکلیف شدند و تصمیمات لازم در خصوص واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی اتخاذ شد.