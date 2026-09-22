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اجتماع باشکوه «شکوه عفت فاطمی» با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، بانوان ولایتمدار و نسل جوان در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مردم مؤمن و انقلابی قزوین امروز با حضور در اجتماع بزرگ «شکوه عفت فاطمی»، بار دیگر پایبندی خود را به ارزشهای دینی و آموزههای فاطمی به نمایش گذاشتند.
در این مراسم که با هدف دفاع از حریم عفاف و حجاب و پاسداشت نهاد خانواده برگزار شد، شرکتکنندگان با در دست داشتن دستنوشتهها و سردادن شعارهایی، ضمن اعلام انزجار از هجمههای فرهنگی دشمنان علیه هویت اسلامی، بر ضرورت ترویج فرهنگ حیا و عفت بهعنوان رکن اصلی پایداری جامعه تأکید کردند.
حضور پررنگ خانوادههای معظم شهدا، نوجوانان و دختران جوان که با پوششهای اسلامی و فاطمی در این راهپیمایی حاضر شده بودند، جلوهای خاص به این مراسم بخشیده بود. شرکتکنندگان در این اجتماع، حجاب را نه تنها یک پوشش، بلکه سپری مستحکم برای صیانت از بنیان خانواده و عاملی برای ارتقای امنیت روانی و کرامت زن در جامعه دانستند.
در پایان این راهپیمایی، حاضران با قرائت بیانیهای، بر لزوم اتخاذ تدابیر فرهنگی مؤثر برای ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و همچنین ایستادگی در برابر نفوذ فرهنگی غرب، بهعنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه از مسئولین تأکید کردند.
این اجتماع مردمی بار دیگر ثابت کرد که مردم قزوین، با الگو قرار دادن سیره حضرت زهرا (س)، همچنان در خط مقدم حفاظت از هویت و ارزشهای انقلابی ایستادهاند.