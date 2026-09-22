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وزیر بهداشت با تاکید بر نقش راهبردی تولید داخلی دارو در شرایط محدودیتهای بین المللی، از رشد چند برابری تولید برخی اقلام دارویی در مقایسه با پارسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه افتتاح خط تولید مایعات خوراکی یک شرکت دارویی با اشاره به پیشرفتهای این مجموعه گفت: با بازبینیهای صورت گرفته، امروز شاهد افتتاح خط تولید جدید مایعات خوراکی شامل انواع شربتهای ضروری برای کشور هستیم.
وزیر بهداشت افزود: بر اساس گزارشهای مدیریتی، این مجموعه در زمینه کیفیت و کمیت تولیدات، به ویژه در بخش قرص، کپسول، ژل و انواع شربتهای پرمصرف مانند استامینوفن و داروهای گوارشی، نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه و چندبرابری داشته است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در مواجهه با محدودیتهای حمل و نقل و تحریمهای ظالمانه، تاکید کرد: در شرایطی که با فشارهای خارجی مواجه هستیم، هر گام در جهت افزایش تولید داخلی، یک حرکت جهشی به جلو محسوب میشود.
ظفرقندی ادامه داد: افزایش تولید داخل به معنای کاهش نیاز به واردات و افزایش تاب آوری نظام سلامت است که برای ما بسیار ارزشمند است.
تکمیل مراحل فنی واکسن آنفلوآنزا برای آغاز توزیع
وزیر بهداشت درباره وضع توزیع واکسن آنفلوآنزا در کشور تصریح کرد: واکسن مورد نیاز وارد کشور شده و در حال گذراندن فرآیندهای فنی، آزمایشهای کیفی و لیبل گذاری هستند که تکمیل این مراحل مستلزم زمان کوتاهی است. پس از تکمیل این مراحل، توزیع واکسن در شبکه بهداشت و داروخانهها آغاز خواهد شد.
ظفرقندی خاطرنشان کرد: اولویت توزیع واکسن با گروههای پرخطر شامل سالمندان و بیماران دارای بیماریهای مزمن است و مشکلی برای تامین مقدار کافی واکسن وجود ندارد.
توصیه وزیر بهداشت برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی
وی درباره شیوع بیماریهای تنفسی، توصیه کرد: کرونا اکنون به یک بیماری بومی مانند سرماخوردگی تبدیل شده است که فراز و فرودهای فصلی دارد و تحت کنترل است؛ بنابراین جای نگرانی نیست. رعایت مراقبتهای عمومی مانند بهداشت فردی و استفاده از ماسک در صورت نیاز، برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی مورد توصیه است.