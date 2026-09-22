بازسازی عملیات نصر ۴ در کوهدشت
فرمانده سپاه کوهدشت گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، عملیات نصر ۴ از جمعه سوم مهر به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹ تا ۲۱ شب در میدان انقلاب شهرک آزادگان آماده بازدید علاقمندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه کوهدشت گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهدشت و با همکاری همه ادارات این شهرستان عملیات نصر۴ در حال بازسازی است.
سرهنگ علی بازوند با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای اجرایی در برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: بازسازی عملیات نصر ۴ فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان و نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت است.
وی افزود: در بازسازی این عملیات که روایت دلاورمردیهای شهدا و ایثارگران این عملیات است، ۱۲۰ نفر از هنرمندان و هنروران شهرستان کوهدشت مشارکت دارند.
بازسازی عملیات نصر ۴ از جمعه سوم مهر به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹ تا ۲۱ شب در میدان انقلاب شهرک آزادگان آماده بازدید علاقمندان است.