فرمانده سپاه کوهدشت گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، عملیات نصر ۴ از جمعه سوم مهر به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹ تا ۲۱ شب در میدان انقلاب شهرک آزادگان آماده بازدید علاقمندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه کوهدشت گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهدشت و با همکاری همه ادارات این شهرستان عملیات نصر۴ در حال بازسازی است.

سرهنگ علی بازوند با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: بازسازی عملیات نصر ۴ فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان و نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت است.



وی افزود: در بازسازی این عملیات که روایت دلاورمردی‌های شهدا و ایثارگران این عملیات است، ۱۲۰ نفر از هنرمندان و هنروران شهرستان کوهدشت مشارکت دارند.